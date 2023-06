Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist ihr bereits am vergangenen Donnerstag ein Ermittlungserfolg gelungen. Bei einer Durchsuchung in Eislingen fanden die Beamten am Vormittag in einer Wohnung größere Mengen Drogen – und nicht nur das.

Wie die Polizei mitteilt, durchsuchte sie mit einem Beschluss des zuständigen Gerichts die Wohnung eines 47-Jährigen. Im Rahmen anderer Ermittlungen hatte sich der Verdacht ergeben, dass der Mann mit Rauschgift handeln soll. Neben einer Cannabis-Plantage mit 20 Pflanzen fand die Polizei auch über 600 Gramm Marihuana. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen, deren genaue Menge noch bestimmt werden muss, sowie das Zubehör.

Verfahren wegen Rauschgifthandels

In Haft kam der Eislinger aber vorerst nicht. Die Polizei setzte den 47-jährigen Tatverdächtigen nach der Durchsuchung und Beschlagnahmung wieder auf freien Fuß. Er sehe nun aber einem Verfahren wegen unerlaubten Handels mit Rauschgift entgegen. Das Kriminalkommissariat Göppingen ermittelt weiter.