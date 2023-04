Der 49-jährige Fahrer eines BMW X4 verursachte am Donnerstag kurz nach 22 Uhr in der Theodor-Körner-Straße in Schorndorf einen Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von zirka 115.000 Euro entstand. Er wollte bei einer Tankstelle auf die Theodor-Körner-Straße einbiegen und hatte das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt, schreibt die Polizei. Der 49-Jährige fuhr daraufhin unkontrolliert über die Straße, streifte dabei eine Mauer und ein Gebäude. An seinem hochwertigen Auto entstand hierbei vermutlich ein Totalschaden. Er selbst blieb bei dem Unfall unverletzt.

Auto mit Totalschaden

Bei dem Autofahrer ergaben sich Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung, weshalb von der Polizei gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde.