Zum 60-jährigen Bestehen des Gestüts Birkhof bei Donzdorf hatte die Familie Casper im vergangenen Jahr eine fulminante Premiere für das Dressurfestival hingelegt. Jetzt knüpft sie an den Erfolg an. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, drei Tage dauert der Aufbau. An diesem Donnerstag geht es los, dann gibt es auf dem Dressurviereck vier Tage lang Spitzensport zu sehen. Qualifikationen zum Louisdor-Preis oder Iwest Dressur-Cup stehen auf dem Programm und selbst Olympiareiter wie Ingrid Klimke oder Benjamin Werndl haben ihr Kommen angekündigt.

Filmabend unter freiem Himmel

Aber nicht nur die Reiterinnen und Reiter sowie alle Pferdesportinteressierten kommen auf ihre Kosten – es ist für alle, die ein paar schöne Stunden auf dem Gestüt verbringen möchten, wieder etwas dabei. Auf dem Reitplatz ist Open-Air-Kino angesagt, der Film „Bohemian Rhapsody“ wird auf der 33 Quadratmeter großen Videowand gezeigt.

Bei einem Beachvolleyball-Turnier treten am Freitag acht Mannschaften an, um ihre Kräfte zu messen. Mit dabei sind die Nenninger Handballer, die ihren Titel verteidigen wollen. Reiter und Richter stellen eine Mannschaft, die TG Reichenbach und die Feuerwehr, die DLRG, die Salacher Fußballer, der Donzdorfer Fliegerverein und EB-Bau gehen aufs Feld.

„Die Stimmung bei der Premiere war toll“, sagt Gestütschef Thomas Casper. Mehrere tausend Zuschauer waren beim Jubiläumsfestival im vergangenen Sommer zum Feiern auf dem Gestüt. Auch in den kommenden vier Tagen will die Familie Casper wieder Gastgeber für die Bürgerschaft sein und lädt alle ein, die Lust haben, dabei zu sein. Vor allem auch Kinder, für die es wieder ein „Kinderland“ und an allen Tagen kostenloses Ponyreiten gibt.

Hofführungen und Showabend

Die Tore des Gestüts stehen offen, bei Hofführungen gibt es Interessantes zu erfahren. Der Showabend am Samstag bietet ein buntes Programm, bei dem die Vielfalt des Reitsports gezeigt wird. Den Auftakt machen die Allerkleinsten beim Finale des Führzügel-Kostüm-Wettbewerbs. Rasant geht es beim Barrierespringen zu, schon im vergangenen Jahr war das ein Publikumsfavorit. Die Spitzenvoltigiergruppe Pegasus Mühlacker, die zu den zehn besten deutschen Mannschaften zählt, zeigt, wie Kraft und Balance auf dem Pferde­rücken zu atemberaubender Choreografie verschmelzen. Pferderassen gibt es fast wie Sand am Meer und dazu gehören auch die Classic-Ponys. Ilka Zimmerer reist gleich mit einer ganzen Herde Stuten und Fohlen an.

Das Gestüt Birkhof steht für Zucht und Sport. Das Birkhof-Team präsentiert eine breite Palette, vom Stationshengst bis zum Fohlen. Die Champions werden natürlich auch in Aktion, unter dem Sattel, vorgestellt. Ein weiterer Höhepunkt ist die Kür bei Flutlicht. Wer beim Finale des Iwest-Dressur-Cups in der Stuttgarter Schleyerhalle dabei sein will, muss sich qualifizieren.

Der Birkhof ist das zweite von vier Qualifikationsturnieren und eine Kür zu Musik ist immer ein Highlight und das nicht nur für die Pferdekenner, sondern für alle, die den Paartanz auf dem Dressurviereck genießen wollen.

Wenn der letzte Reiter das Viereck verlassen hat, soll ausgelassen mit der Band „Ms. Spectra & the Gentlemen“ bis tief in die Nacht gefeiert werden, bevor es dann am Sonntag, dem letzten Tag des Festivals, mit dem Fohlenchampionat weiter geht.