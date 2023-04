Ein Unbekannter hat am Mittwoch das Fahrrad eines Kuriers samt Briefsendungen in Göppingen gestohlen, wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat. Das blaue E-Bike der Marke Fischer stand gegen 15.15 Uhr vor einem Gebäude an der Friedrichstraße.

Nur kurz nicht aufgepasst

Der Fahrradkurier hatte das Rad nur wenige Minuten unverschlossen stehen lassen. Währenddessen nahm ein Dieb das Rad mit. In den Satteltaschen befanden sich rund 150 Briefe, die nun vergebens auf eine Zustellung warten. Die Polizei sucht unter Telefon (07161) 632360 nach Zeugen.