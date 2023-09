Eine 46-jährige Frau war am Donnerstag beim Einkaufen in einem Geschäft in der Hauptstraße in Rechberghausen. Dabei ließ sie nach Angaben der Polizei ihre Wertsachen für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Ihre Geldbörse hatte sie in ihrer Einkaufstasche im Einkaufswagen liegen. Die Gelegenheit nutzte ein Unbekannter und klaute die Tasche aus dem Wagen. Als die Frau bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihres Geldbeutels.