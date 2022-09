Aus einem unverschlossenen Auto wurde am Donnerstag wurde in Hohenstaufen ein Geldbeutel gestohlen. Zwischen 18 und 19 Uhr hatte eine 70-Jährige ihr Auto in der Schottengasse abgestellt, ohne es zu verschließen. Ein Dieb nutzte dies aus und stahl einen Geldbeutel. Anschließend benutzte er die ...