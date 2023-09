Gegen 10 Uhr am Dienstagmorgen klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer 73-Jährigen in Schwäbisch Gmünd. Der Mann gab an, dass er den Rauchmelder überprüfen müsse. Da er glaubwürdig erschien, ließ die Frau ihn in ihre Wohnung. Dort begab er sich offenbar gezielt ins Schlafzimmer.

Goldschmuck fehlt plötzlich

Ehe die 73-Jährige ihm folgen konnte, kam er wieder zurück und verließ die Wohnung. Kurze Zeit später stellte die Frau fest, dass aus ihrem Schlafzimmer Goldschmuck in Form von Ringen, Ketten und Ohrringen fehlte. Der Wert des Schmucks beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Unbekannte wohl auch an anderen Türen im Umkreis geklingelt hatte.

Täterbeschreibung der Polizei

Der Unbekannte ist etwa 175 cm groß und schlank. Er war mit einer dunkelgrauen Jacke und einer schwarzen langen Hose bekleidet und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefonnummer (07171) 3580.