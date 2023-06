Unbekannte Diebe haben an einem geparkten Alfa Romeo in der Alexanderstraße in Göppingen die Räder abmontiert. Dies geschah in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, teilt die Polizei mit. Der Tatort liegt im Wohn- und Gewerbegebiet an der Heininger Straße, in einer nebenstraße. Die Diebe waren offenbar im Schutz der Nacht ungestört, sie erbeuteten Alufelgen und brachten an dem Auto Stahlfelgen mit einigen Schrauben wieder notdürftig an, so die Polizei. Und: Bereits wenige Tage zuvor war das Auto Ziel von Aufbrechern. Dabei wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen, Diebe versuchten, das Autoradio zu stehlen. Die Täter kennt man auch in diesem Fall nicht. Der Schaden wird laut Polizei auf 300 Euro geschätzt.