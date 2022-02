Wie gewonnen, so zerronnen: Eine halbe Million Euro bekam Ebersbach seit dem Entwurf des Haushaltsplans ins Säckel, es fließt mehr Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Aber die Ausgaben für die Freien Träger der Kinderbetreuung steigen fast in gleicher Höhe, berichtete Kämmerer Martin Höhn. So h...