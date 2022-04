Jeder hat ihn mit verursacht, doch niemand will ihn haben: Für den in Jahrzehnten in Deutschland produzierten hochradioaktiven Atommüll gibt es noch immer kein Endlager, nach dem Aus für den ungeeigneten Salzstock in Gorleben nimmt die Suche aber an Fahrt auf, das Verfahren läuft schon seit dem ...