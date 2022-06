Nur fünf Tage nach dem gewaltsamen Angriff auf einen Bankautomaten in Donzdorf sprengten Unbekannte Täter in der Nacht auf Montag erneut einen Geldautomaten im Kreis Göppingen. Diesmal traf es die SB-Filiale der Sparda-Bank in Eislingen. Die liegt direkt an der viel befahrenen Hauptstraße im unm...