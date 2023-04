Ein Skelett, das in einem Strandkorb vor der Eingangstür eines Kunstateliers in der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd stand, wurde von bislang Unbekannten entwendet. Das Skelett „Horscht“ und bewacht eigentlich das Atelier des Gmünder Künstlers und Bodypainters Udo Schurr. Dieser ruft den Dieb auf Instagram dazu auf, seinen „Türsteher“ zurückzubringen.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Wo ist „Horscht“? Künstler Udo Schurr startet Aufruf auf Instagram

„WO IST HORSCHT ???“ fragt Udo Schurr auf seinem Instagram-Kanal und schreibt an den „netten“ Zeitgenossen der gerade in Schwäbisch Gmünd seinen Horscht entführt hat: Das Skelett sei eine „ART Türsteher“ – Schurr meint auch, er wisse genau, wer ihn entführt hat. Er ruft den Dieb dazu auf, Horscht zurückzubringen, „der steht nicht auf dicke alte Männer“. Der Dieb habe noch „die Chance, Horscht an seinen Lieblingsplatz zurück zubringen.“

Wert von rund 400 Euro

Wo ist Horscht? Das Skelett, das als „Türsteher“ dient ist ein Kunstwerk mit einem hohen Wert. Der Knochenmann ist etwa 400 Euro wert. Der Diebstahl des Skelettes in Schwäbisch Gmünd wurde am Sonntag gegen 20 Uhr bemerkt. Was die Diebe mit dem Skelett vorhaben, ist der Polizei nicht bekannt. Auch unklar ist, ob der Diebstahl geplant war, oder ob die Täter nur zufällig an „Horscht“ vorbeikamen.