Nur wenige hundert Meter weit sind Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit ihrer Beute in Salach gekommen. Wie die Polizei berichtet, fand der Besitzer seinen Anhänger am Morgen nach kurzer Suche im Talhof. Die Straße ist nicht weit entfernt vom Haus des Eigentümers in der Astrid-Lindgren-Straße, auf dessen Einfahrt zum Hof das Gefährt ungesichert gestanden hatte.

Nachdem er am Morgen das Fehlen des Anhängers bemerkt und die Polizei verständigt hatte, machte sich der Mann selbst auf die Suche nach seinem Eigentum. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Diebe den Anhänger am Sonntag zwischen 0.30 und 5.15 Uhr von der Einfahrt bis in den Talhof geschoben und dann dort abgestellt haben. Die Beamten vermuten, dass die Unbekannten von ihrem Werk abließen, weil sie entweder gestört wurden oder weil es sich um einen Scherz handelte. Das Revier in Eislingen nimmt unter (07161) 8510 Hinweise von Zeugen entgegen.