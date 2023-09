Die Polizei berichtet vom Diebstahl einer Geldbörse am Donnerstag in Heiningen. Zwischen 17 Uhr und 8 Uhr stand der Citroen eines 54-Jährigen in der Buchenstraße. Ein Dieb durchwühlte den Wagen und fand eine Geldbörse. Die nahm er an sich und flüchtete unerkannt. Das Auto war nach Angaben der Polizei womöglich unverschlossen. Denn offensichtliche Spuren eines Aufbruchs seien nicht festgestellt worden. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.