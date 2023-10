Am Donnerstag hat ein Unbekannter ein E-Bike in Göppingen gestohlen. Das Fahrrad war am Bahnhof bei den dortigen Fahrradständern mit einem Schloss an einem Zaun angeschlossen.

Zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr knackte ein Unbekannter das Schloss und nahm das hochwertige E-Bike der Marke Cube Touring Hybrid One 500 samt Schloss mit. Das Fahrrad ist grau und blau.

Polizei sucht Zeugenhinweise

Die Polizei Göppingen nahm die Ermittlungen auf. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07161/632360 zu melden.