Am Montag stahl ein Unbekannter ein Mountainbike in Göppingen. Das Cube E-Bike stand zwischen 9.20 Uhr und 12.30 Uhr an einem Fahrradabstellplatz in der Hohenstaufenstraße, berichtet die Polizei. Der Eigentümer hatte das Fahrrad mit einem Ringschloss gesichert. Ein Unbekannter durchtrennte wohl das Schloss und nahm das Rad samt Schloss mit. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter.