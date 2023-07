Ein Zeuge hat am Dienstag um kurz vor 16 Uhr einen Ladendieb beobachtet. Der 56-Jährige war gerade dabei, in einem Geschäft an der Stuttgarter Straße Kosmetika und Lebensmittel einzustecken, anschließend verließ er das Geschäft. Der Zeuge sprach den Mann daraufhin an und hielt ihn fest.

Dieb wird festgehalten

Der ertappte Dieb fing sogleich an, um sich zu schlagen und schimpfte wie ein Rohrspatz. Mithilfe von Angestellten konnte der 56-Jährige jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, die ihn aufs Revier mitnahm. Dort ließ sich der Ladendieb dann wieder beruhigen und konnte nach Feststellung seiner Personalien wieder gehen.