Am Mittwoch (04.10.) stahl ein Unbekannter ein Mountainbike in Göppingen. Das Fahrrad war in der Mozartstraße bei der Albert-Schweitzer-Schule im Bereich der Fahrradständer mit einem Spiralschloss abgeschlossen. Zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr knackte ein Unbekannter das Schloss und nahm das Bike der Marke Bergamont mit. Das Schloss ließ er am Fahrradständer zurück. Das Fahrrad Modell Roxar ist weiß/schwarz und hat 27-Zoll-Reifen. Die Polizei Göppingen nahm die Ermittlungen auf. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (07161) 622360 zu melden.

Polizei sucht Zeugen

Tipp der Polizei: Der beste Diebstahl-Schutz ist ein stabiles Fahrradschloss, zum Beispiel ein Bügel- oder Panzerkabelschloss. Beim Kauf sollte man unbedingt auf „geprüfte Qualität“ und hochwertiges Material (durchgehärteten Spezialstahl) sowie massive Schließsysteme achten. Das Schloss sollte außerdem groß genug sein, um das Fahrrad mit dem Rahmen an einem festen Gegenstand anzuschließen, zum Beispiel einen Fahrradständer oder Laternenpfahl. Wurde das Rad gestohlen, ist es für die Polizei wichtig, die individuellen Fahrrad-Daten, zum Beispiel die Rahmennummer, zu erfahren. Die Polizei empfiehlt, diese Daten in einem Fahrradpass festzuhalten. Im Falle einer Kontrolle oder beim Auffinden eines Fahrrads kann die Polizei gestohlene Fahrräder damit zweifelsfrei identifizieren und dem Eigentümer zurückgeben.