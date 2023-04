Ein junger Mann hat einer älteren Frau am Freitag die Tasche gestohlen. Die 84-jährige Frau lief gegen 14.30 Uhr in der Göppinger Innenstadt und trug ihre Einkaufstasche in der Armbeuge. In dem Moment kam ein junger Mann von hinten und streifte die Tasche über den Arm ab und rannte davon.

In der Tasche befanden sich neben der Geldbörse mit Bargeld auch andere persönliche Gegenstände. Die Tasche wurde am Abend bei einem Parkhaus aufgefunden. Lediglich das Bargeld fehlte.

Frau beschreibt den Täter und seine Begleiterin

Den Dieb beschrieb die Geschädigte als schlanken Mann im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, 1,80 bis 1,85 Meter groß, mit dunklen, kurzen Haaren und dunklem Teint. Der Mann war mit einem schwarz-braun-weiß kariertem Holzfällerhemd und einer dunklen Mütze bekleidet. Er wurde von einer 160 cm großen Frau mit langen blonden Haaren begleitet. Die Frau trug eine zerrissene weiße Jeans und hatte ebenfalls einen dunkleren Teint.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Göppingen, Tel. 07161/63-2360, zu melden.