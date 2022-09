Mit acht neuen Fahrrädern sind Unbekannte nach einem Einbruch am Montag in Göppingen geflüchtet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 3 Uhr und 4 Uhr. Unbekannte drangen über das Flachdach in ein Gebäude an der Esslinger Straße ein. Aus dem Ausstellungsraum nahmen die Täter hochwertige Carbonräder mit. Die Höhe des Schadens beträgt rund 33 000 Euro. Die Fahrräder dürften die Täter mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben.