Ein Unbekannter hat am Dienstag oder Mittwoch rund 60 Getränkekisten in Göppingen gestohlen. Die Getränkekisten waren in einem Schuppen in der Pfarrstraße gelagert. Zwischen 18 Uhr und 10 Uhr begab sich der Unbekannte auf das Grundstück und riss an der Tür das Vorhängeschloss ab. So gelangte der Einbrecher ins Innere.

Dieb brauchte großes Fahrzeug oder Anhänger zum Transport

Der Unbekannte nahm aus dem Lager rund 60 Kisten mit Leer- und Vollgut mit. Zum Abtransport dürfte der Dieb mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger vorgefahren sein. Das Polizeirevier Göppingen, Telefon (07161) 632360, hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, denen ein Fahrzeug mit auffallend viel Leergut begegnet ist.