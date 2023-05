Eine 42-Jährige hat am Dienstag den Schmuck einer 85-Jährigen in Eislingen gestohlen. Gegen 11.30 Uhr klingelte die Diebin an der Wohnung einer Seniorin in Eislingen. Als diese öffnete, lief die 42-Jährige an der 85-Jährigen vorbei in die Wohnung. Dann verlangte sie Geld, Shampoo und Essen. Anschließend nahm die Diebin ungefragt eine Schatulle mit Schmuck an sich und flüchtete aus der Wohnung.

Die Polizei Eislingen fahndete nach der Diebin und nahm sie kurze Zeit später vorläufig fest. Das Diebesgut hatte sie noch bei sich. Das stellte die Polizei sicher. Die 42-Jährige erwartet nun eine Anzeige.

Beamte raten zur Vorsicht

Gegen betrügerisches Verhalten kann man sich schützen, sagt die Polizei. Sie rät:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Noch mehr Tipps und Infos bietet die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.