Als die Arbeiter am Montag gegen 7.15 Uhr auf die Baustelle in Eislingen zurückkehrten, staunten sie nicht schlecht. Denn in den vergangenen Tagen hatten sich Diebe auf die Baustelle in der Königstraße geschlichen.

70 Säcke Armierungskleber gestohlen

Auf der Suche nach Brauchbarem fanden die Unbekannten zwei Paletten mit 70 Säcken Armierungskleber. Offensichtlich hatten die Diebe zwischen Samstag 16.15 Uhr und Montag 7.15 Uhr die Baustelle aufgesucht und das tonnenschwere Baumaterial mitgenommen. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/8510) ermittelt nun, um den Dieben auf die Spur zu kommen. Zum Abtransport war ein größeres Fahrzeug notwendig.

Die Polizei fragt: