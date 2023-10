Auf rund 50.000 Euro wird der Gesamtschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Samstagabend (07.10.) 20 Uhr und Montagmorgen 7.45 Uhr in Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen verursachten. Auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Im Benzfeld" montierten die Täter an insgesamt fünf nicht zugelassenen Audi A6, A7, S6 und RS6 jeweils alle vier Alufelgen samt Sommerreifen ab.

Sechs Audis aufgebockt und Reifen oder Bremsen gestohlen

An einem sechsten Fahrzeug bauten die Unbekannten die komplette Karbonbremsanlage aus und entwendeten auch diese. Derzeit ist noch nicht klar, ob durch das Aufbocken der Fahrzeuge zusätzlicher Sachschaden entstanden ist. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon (07171) 3580 entgegen.