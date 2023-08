Von zwei Tatorten berichtete die Polizei am Donnerstag. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hätten Unbekannte Schränke in einem Betriebsgebäude in der Straße „Am Desenbach“ durchwühlt. Zeugen bemerkten den Einbruch am Mittwoch in den Morgenstunden. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Unbekannten zwischen 17.30 Uhr und 6.45 Uhr auf das Betriebsgelände gelangten. Zunächst überwanden sie einen Zaun und hebelten an einem Gebäude ein Fenster auf. Im Innern durchsuchten sie im Umkleideraum unverschlossene Spinde. In einem Büroraum fanden sie wohl Bargeld. Damit konnten sie unentdeckt flüchten.

Geklaut statt eingekauft

In der gleichen Nacht zwischen 17 Uhr und 5.15 Uhr wurde auch ein Hofladen heimgesucht. In einem Schrank auf dem Hofgelände befanden sich Lebensmittel zum Selbstbedienungseinkauf. Anstatt jedoch die Lebensmittel zu kaufen, brachen die Diebe einen Briefkasten auf. Daraus entnahmen sie geringe Mengen Münzgeld und flüchteten unerkannt.

Die Polizei Rechberghausen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.