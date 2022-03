Mehrere Unfälle, in die Motorräder verwickelt waren, registrierte die Polizei am Montag im Kreis. Um 15.30 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Motorrad in der Salacher Uferstraße in Richtung Hauptstraße. Zwischen zwei Autos ging eine 78-Jährige wohl unvermittelt vom rechten Parkstreifen auf d...