Was erwartet mich in Uhingen? Was ist neu, was ist anders? Wie sinnvoll ist es, nach vielen Jahren im Buchhandel eine Bibliothek zu leiten? Jeder kennt das, beginnt man beruflich etwas Neues, schießen einem tausend Gedanken durch den Kopf. Nicht viel anders erging es Sabine Herwig, die ursprüngl...