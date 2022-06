114 neue Covid-Infektionen meldete das Landesgesundheitsamt am Mittwoch im Kreis Göppingen, am Dienstag waren es 90 gewesen. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bei 129 (Dienstag: 104). In der Klinik am Eichert wurden vier mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt. Laut Divi...