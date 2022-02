Das Landesgesundheitsamt hat am Mittwoch 858 neue Corona-Fälle im Landkreis gemeldet, am Dienstag waren es 531 gewesen. Im Zusammenhang mit dem Virus wurden keine weiteren Todesfälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist weiter gestiegen auf 1467 nach 1367 am Dienstag. In den Alb-Fil...