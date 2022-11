Das Gesundheitsamt hat am Montag 69 Corona-Neuinfektionen im Kreis (Freitag: 39) und keinen Todesfall gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 85 (Freitag: 111). In der Klinik am Eichert wurden fünf positiv getestete Menschen behandelt, dazu ein Verdachtsfall. In der Helfenstein-Klinik war es ein positiver Fall. Laut Divi-Intensivregister lag ein Corona-Patient im Landkreis auf einer Intensivstation und wurde invasiv beatmet.