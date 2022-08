Das Landesgesundheitsamt hat am Freitag 122 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Die Inzidenz betrug 236, am Vortag lag der Wert bei 242. In der Klinik am Eichert wurden 19 positiv auf Corona getestete Patienten behandelt. Laut Divi-Intzensivregister befanden sich drei Erkrankte auf einer Intensivstation, einer musste invasiv beatmet werden. Es waren noch acht von 26 Betten auf den Intensivstationen im Landkreis frei.