Das Landesgesundheitsamt hat am Mittwoch 85 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert, am Dienstag waren es 91 gewesen. Die Inzidenz betrug 137, am Vortag lag der Wert bei 144. In der Klinik am Eichert wurden 15 positiv auf Corona getestete Patienten behandelt. Laut Divi-Intensivregister befand sich ein Erkrankter auf einer Intensivstation und musste invasiv beatmet werden. Es waren 5 von 25 Betten auf den Intensivstationen im Landkreis frei.