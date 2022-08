Im Landkreis hat das Gesundheitsamt am Montag 105 neue Corona-Fälle gemeldet – gegenüber 72 am Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis sank weiter auf 153 (Freitag: 181). In der Klinik am Eichert lagen 13 positiv Getestete und ein Covid-Verdachtsfall, in der Helfenstein-Klinik in Geislingen drei positive Fälle. Laut Divi-Intensivregister wurde am Montag im Landkreis ein Corona-Patient intensivmedizinisch behandelt und invasiv beatmet.