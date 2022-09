Das Landesgesundheitsamt hat am Mittwoch 88 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert (Dienstag: 71). Die Inzidenz betrug 118, am Vortag lag der Wert bei 107. In der Klinik am Eichert wurden acht positiv auf Corona getestete Patienten behandelt, in Geislingen einer. Laut Divi-Intensivregister befanden sich zwei Erkrankte auf einer Intensivstation, beide wurden invasiv beatmet. Sechs von 23 Betten auf den Intensivstationen im Landkreis waren frei.