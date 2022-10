Das Landesgesundheitsamt hat am Freitag 344 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert (Donnerstag: 361). Die Inzidenz betrug 451, am Vortag lag der Wert bei 374. In der Klinik am Eichert wurden 37 Corona-Patienten behandelt, in Geislingen drei. Laut Divi-Intensivregister befanden sich fünf...