Das Landesgesundheitsamt hat am Mittwoch 385 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert (Dienstag: 333), es gab einen Todesfall. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 467 (Dienstag: 477). In der Klinik am Eichert wurden am Mittwoch 57 mit Corona Infizierte und sechs Verdachtsfälle behandelt, in Geislingen gab es fünf Corona-Positive und zwei Verdachtsfälle. Laut Divi-Intensivregister befand sich ein mit Corona Infizierter auf Intensivstation.