Das Landesgesundheitsamt hat am Donnerstag 1036 neue Corona-Fälle im Landkreis gemeldet, es wurden keine weiteren Todesfälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 1601 gestiegen (Mittwoch: 1467). In den Alb-Fils-Kliniken wurden 23 Covid-Patienten behandelt. Wie das Divi-Zentralregister me...