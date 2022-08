Das Landesgesundheitsamt hat am Montag 392 neue Corona-Fälle und einen Todesfall im Kreis Göppingen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 495. Der Wert hatte am Freitag bei 548 gelegen. In den Alb-Fils-Kliniken wurden am Montag 42 positiv getestete Patienten behandelt sowie zehn Verdachtsfälle. Laut dem Divi-Intensivregister wurden am Montag im Landkreis drei Covid-Patient intensivmedizinisch behandelt und auch invasiv beatmet.