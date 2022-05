116 neue Covid-Infektionen meldete das Landesgesundheitsamt am Freitag. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Göppingen bei 197. Es gab einen Todesfall. In der Klinik am Eichert wurden fünf mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt. Laut Divi-Zentralregister lagen am Freitag zwei Covid-Patienten im Kreis auf Intensivstationen, keiner wurde invasiv beatmet. Von 28 Intensivbetten im Landkreis waren 21 belegt.