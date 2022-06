264 neue Covid-Infektionen hat das Landesgesundheitsamt am Montag für den Kreis Göppingen gemeldet, am Freitag waren es 198 gewesen. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bei 243 (Freitag: 254). In der Klinik am Eichert wurden 17 mit Corona infizierte Patienten behandelt. Laut Divi-Register gab es neun freie Intensivbetten im Kreis, zwei Covid-Patienten lagen auf einer Intensivstation, einer von ihnen wurde beatmet.