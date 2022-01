Das Gesundheitsamt hat am Dienstag im Landkreis 111 neue Coronafälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamts aktuell bei 168,1, am Montag betrug sie 176,6. Am Dienstag hat das Göppinger Gesundheitsamt von drei weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit de...