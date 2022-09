Das Landesgesundheitsamt hat am Donnerstag 68 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Die Inzidenz steigt auf 121, am Vortag lag der Wert bei 118. In der Klinik am Eichert wurden sechs positiv auf Corona getestete Patienten behandelt, in Geislingen einer. Laut Divi-Intensivregister befanden sich zwei Erkrankte auf einer Intensivstation, diese wurden auch invasiv beatmet. 7 von 23 Betten auf den Intensivstationen im Landkreis waren frei.