Das Landesgesundheitsamt hat am Sonntag 101 neue Corona-Infektionen im Landkreis registriert, 191 waren es am Samstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis stieg auf 451, am Samstag betrug der Wert 445. Im Kreis waren laut Divi-Intensiv­register 4 von 32 verfügbaren Intensivbetten frei. Acht Cov...