Das Landesgesundheitsamt vermeldete am Freitag einen weiteren Corona-Todesfall für den Kreis Göppingen. Damit sind bisher 369 Menschen im Kreis mit oder an Corona gestorben. Am Freitag wurden 854 neue Infektionen gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt ganz leicht auf 1448. Laut Divi-Intensivreg...