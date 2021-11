Das Landes-Gesundheitsamt meldete am Donnerstag zwei weitere Menschen, die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten im Kreis auf 266. Aus dem Landkreis wurden 137 neue Fälle gemeldet. Damit ist die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner von 81,9 auf 108,6 gestiegen. An den Alb-Fils-Kliniken wurden 35 positive Coronafälle behandelt, davon 10 in der Helfenstein-Klinik in Geislingen. Sieben Kranke wurden in der Klinik am Eichert beatmet.