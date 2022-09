Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Kreis Göppingen steigt weiter. Das Landesgesundheitsamt meldete am Donnerstag 122 Neuerkrankungen. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis auf 181 gestiegen. Am Mittwoch betrug sie 160. Die Klinik am Eichert meldete, Stand Donnerstagmorgen, acht positive Fälle und drei Corona-Verdachtsfälle. Zwei Patienten musste beatmet werden. Die Helfenstein-Klinik meldet zwei Coronafälle.