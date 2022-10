Das Landesgesundheitsamt hat am Dienstag, nach dem langen Wochenende, 197 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert (Freitag 210). Die Inzidenz betrug 244, am Freitag lag der Wert noch bei 389. In der Klinik am Eichert wurden am Dienstagmorgen 22 Corona-Patienten und fünf Verdachtsfälle behandelt, in Geislingen ein Covid-Patient. Laut Divi-Intensivregister befanden sich zwei Erkrankte auf einer Intensivstation, einer wurde invasiv beatmet.