Das Landesgesundheitsamt meldete am Montag für den Kreis Göppingen 367 neue Corona-Infektionen. Ein Mensch, der zuvor positiv auf das Virus getestet worden war, starb. Die Inzidenz lag fast unverändert bei 1651. In der Klinik am Eichert wurden 32 corona-positive Patienten behandelt, in Gei...