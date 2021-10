Der Wert stieg von 88,9 am Freitag, auf 99,7 am Samstag, am Sonntag lag die Inzidenz (Stand 16 Uhr) bei 102 am Sonntag.

Das Land meldet einen Inzidenzwert von 98,4.

Das Landesgesundheitsamt hat über das Wochenende 62 neue Fälle von Coronainfektionen im Kreis registriert. Allerdings gab es keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.

Aktuell werden am Montag (Stand 8:30 Uhr) in der Klinik am Eichert elf Covid-Patienten versorgt, zwei davon müssen beatmet werden, es gibt fünf Verdachtsfälle.