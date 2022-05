Die Zahl der im Kreis mit dem Coronavirus Infizierten sinkt weiter. Dem Gesundheitsamt des Landes zufolge betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag 143. Die Klinik am Eichert in Göppingen behandelte fünf Infizierte und beobachtete drei mit Verdacht auf eine Infektion. Die Helfenstein-Klinik in ...